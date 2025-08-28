Retroscena Comuzzo: ecco perché ha detto no ad otto milioni l'anno. C'è tempo per gonfiare il portafogli

Un'offerta di quelle importanti dal punto di vista economico e per molti addirittura “irrinunciabile”. Eppure Pietro Comuzzo, il difensore classe 2005 della Fiorentina, ha trovato il modo di rispedire al mittente la proposta da otto milioni di euro l'anno arrivata dall'Al Hilal.

C'è tempo per gonfiare il portafogli

Giusto il tempo di confrontarsi con gli agenti e con la famiglia e poi Pietro ha ringraziato e ha detto no. Una decisione arrivata perché Comuzzo, scrive stamani il Corriere Fiorentino, ha voglia di arrivare in alto e sa bene che ci sarà tutto il tempo per gonfiare il proprio portafogli.

Nessuna pressione per lasciare il club

Per il momento il centrale ha preferito accantonare questa possibilità, così come anche a gennaio non aveva fatto alcuna pressione per trasferirsi al Napoli essendo convinto che Firenze e la Fiorentina siano (ora come ora) il posto giusto per crescere.