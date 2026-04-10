L'unica nota positiva d'una serata terribile: Puzzoli celebra l'esordio con la Fiorentina - FOTO

Una serata che resterà indimenticabile, pur macchiata dal risultato e da una delle peggiori prestazioni stagionali della Fiorentina. Ma Giorgio Puzzoli porterà per sempre con sé la partita di ieri e in particolare il minuto 91, quando Vanoli l'ha mandato in campo regalandogli l'esordio in prima squadra e in Europa.

Un grande traguardo

Lo stesso Puzzoli ha celebrato l'esordio sul proprio Instagram, postando la foto del suo ingresso in campo e in descrizione, semplicemente, la data di ieri. Difficile affidarsi ad altre parole visto il momento e la situazione, ma l'imbarazzante prova della Fiorentina non deve privare questo ragazzo della gioia d'uno straordinario traguardo personale.