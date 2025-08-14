Nell'intervallo dell'amichevole tra Fiorentina e Japan University FA, è arrivato il verdetto del terzo turno di qualificazione in Conference League: pronostico rispettato, saranno gli ucraini del Polissya Zhytomyr gli avversari della prima partita ufficiale degli uomini di Pioli, con l'andata prevista il 21 agosto in trasferta.

Ucraini che all'andata hanno fatto il bello e il cattivo tempo, guadagnandosi un vantaggio netto e chiudendo il primo round sul 3-0. Valoroso tentativo del Paksi che ha vinto per 2-1 il ritorno tra le mura amiche del Fehervari uti stadion, ma che non è bastato per ribaltare il passivo subito all'andata: passa quindi il Polissya con un risultato complessivo di 2-4. Gli ucraini, che hanno già iniziato il campionato locale raccogliendo 3 punti nelle prime due partite, ospiteranno quindi la Fiorentina alla Futbal Tatran Arena di Presov (Slovacchia), con mister Pioli che adesso avrà sei giorni per preparare al meglio il primo, importantissimo passo della nuova stagione.