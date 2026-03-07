La Juventus l'aveva regalato alla Fiorentina e ora vuole riprenderselo: scout bianconeri per Kayode e prezzo impennato

La Fiorentina aveva raccolto Michael Kayode quasi dalla scatola degli scarti juventini, dato che al Gozzano l'esterno classe 2004 ci era arrivato dopo essere stato bocciato a Torino. La stessa società viola però lo scartò sotto la guida di Palladino e lo dette al Brentford per 18 milioni.

Secondo Tuttosport, Kayode rappresenta ad oggi l'opzione numero uno proprio per la Juve che ci ha ripensato e vorrebbe puntarci la prossima estate. Ora il costo è quasi raddoppiato e si aggira sui 30 milioni, per un ragazzo che potrebbe anche essere convocato in Nazionale per il play-off Mondiale.