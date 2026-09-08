De Santis: "Mastantuono ha bisogno di Goncalves per dialogare, Oulaï merita fiducia. Amatucci piace a club importanti"

Il procuratore Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio spaziando tra varie tematiche di casa Fiorentina, tra campo e mercato, dall'arrivo di Paolo Vanoli al posto di Grosso, a vari singoli della rosa gigliata.

“Vanoli conosce già qualche calciatore in rosa, tanti sono cambiati, mai come stavolta sarà importante cercare di ricreare un gruppo e ridare fiducia dopo le tre sconfitte di fila. Vanoli dovrà entrare nella testa dei calciatori e capire prima della sosta quali possano dare in questo momento maggiori garanzie, poi avrà tempo e modo per lavorare durante la pausa. Oulai e Fagioli insieme? Alla mancanza di un vero calciatore di rottura si può sopperire con altre opzioni. C'è da capire se si possa pensare di giocare a due a centrocampo. Penso Oulaï meriti fiducia, ha forza, strapotere fisico”.

‘Mastantuono tra le poche note incoraggianti’

“Sono convinto che Mastantuono ami tanto stare dentro al gioco, toccare tanti palloni e cercare la giocata. È stato, anche se ad intermittenza, una delle pochissime note incoraggianti di queste prime partite della Fiorentina, ha 19 anni appena compiuti. Trovare la posizione la continuità dipenderà anche dallo sviluppo della squadra. Sa fare un po’ tutto dalla trequarti in su, dà il meglio quando può fraseggiare, puntare l’uomo ed esprimere la sua qualità. Pedro Goncalves ha grande facilità nel trovare la porta e non è un esterno né di strappo né di gamba, ma uno che potrebbe giocare bene con Mastantuono dietro ad una punta e può aiutare anche l’argentino. È un calciatore che ha colpi. C’è da capire come possano essere serviti Beto e Pellegrino dagli esterni, dato che non sono due calciatori che attaccano la profondità, serve trovare un equilibrio".

‘Amatucci interessa a club importanti’

Infine chiude: “L'ex viola Amatucci sta facendo benissimo ne LaLiga, è un brevilineo, calciatore molto spagnolo che tocca tanti palloni e molto bravo a verticalizzare. Quel calcio di possesso e costruzione lo esalta, rispetto alle caratteristiche muscolari del nostro. Per lui ci sono sirene di squadre più importanti del Deportivo A Coruña, è giovane ed interessante”.