Una iattura nel suo momento migliore: ecco quanto dovrà star fuori Parisi

Una vera iattura, arrivata proprio nel suo momento migliore. L'infortunio muscolare (lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro) patito da Fabiano Parisi non ci voleva.

Due-tre settimane

Per carità, per fortuna non si tratta di una lesione importante, ma il giocatore resterà fuori due-tre settimane e dovrà saltare le sfide con Cagliari e Napoli.

Elemento di rilievo

Parisi è diventato un elemento di rilievo nella nuova Fiorentina costruita da Paolo Vanoli che aveva cominciato a carburare in campionato, risalendo dall'ultimo al quartultimo posto. E soprattutto stava garantendo un grande dinamismo anche in un ruolo per lui completamente inedito.