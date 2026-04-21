Gasperini recupera un centravanti: obiettivo rientro per Roma-Fiorentina. I dettagli

La Fiorentina si avvia verso il finale di stagione. Dopo il pareggio a Lecce, la squadra di Vanoli affronterà il Sassuolo in casa, per poi andare a fare visita alla Roma lunedì 4 maggio per la 35a giornata di campionato.

Roma-Fiorentina, novità per i giallorossi

Gasperini, durante l'anno, ha avuto spesso qualche problema di assenze, soprattutto nel reparto offensivo. Ultimamente, tuttavia, le cose stanno migliorando in casa giallorossa. Soulé sembra essersi messo la pubalgia definitivamente alle spalle e Dybala è rientrato in gruppo. Ma c'è anche un altro attaccante pronto a rientrare.

Gasperini avrebbe una garanzia in più in attacco

Come riporta Sololaroma.it, Artem Dovbyk sarebbe vicino al recupero fisico. Ha trascorso una stagione molto travagliata, soprattutto per l'infortunio al tendine della coscia sinistra (con tanto di operazione). L'ucraino, dopo quattro mesi ai box, punta a rientrare tra i convocati proprio per Roma-Fiorentina.