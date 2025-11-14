Voci di corridoio per Pradè al Panathinaikos? Dopo l'addio alla Fiorentina, il club greco sceglie un altro direttore

Il direttore sportivo della Fiorentina, per la prima volta dopo oltre sei anni, non è più Daniele Pradè. Sono arrivate infatti le dimissioni a inizio novembre, in favore di una promozione interna che ha premiato Roberto Goretti.

Pradè e quell'accostamento al Panathinaikos pre-dimissioni

Proprio qualche settimana prima delle dimissioni, Pradè era stato accostato al Panathinaikos: Baldini avrebbe spinto con insistenza per portarlo con sé in Grecia. E chissà che adesso, che è senza club, non ci possa essere un concreto avvicinamento tra le parti. Intanto, però, il club ha agito diversamente.

Ma i greci vanno su altre figure… spagnole

Il Panathinaikos ha ufficialmente annunciato l'arrivo Miguel Ángel Corona, nuovo responsabile calcistico e direttore tecnico. La società ha scelto una figura vicina al neo-tecnico, Rafa Benitez, che lui conosce molto bene.