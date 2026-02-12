Natali: "Rugani difensore affidabile, ma di recente non ha giocato molto. Comuzzo? Difficoltà mentali, non tecniche"

L’ex difensore viola Cesare Natali è intervenuto a Radio Bruno, parlando della retroguardia della Fiorentina sotto vari aspetti, concentrandosi anche sui singoli.

‘Rugani è affidabile ma…’

“La storia di Rugani dice che ultimamente non ha giocato moltissimo, ma credo sia stato scelto per la sua regolarità. Non ha picchi altissimi e poi bassi, può dare una mano ad una squadra in difficoltà, è un giocatore forte e che può far comodo. Ha esperienza ed affidabilità”.

‘Comuzzo avrebbe bisogno di qualcuno a cui appoggiarsi’

“Tutto è amplificato dalla situazione generale che è complessa, e di conseguenza anche i problemi in difesa. La Fiorentina rispetto ad un paio di mesi fa si è calata nella mentalità di dover battagliare per la salvezza, spero non fino all’ultima giornata ma c’è questa possibilità. L’aspetto mentale diventa predominante, e calciatori come Comuzzo, che avrebbero bisogno di qualcuno su cui appoggiarsi, si trovano ad affrontare responsabilità e non sono in grado, ma non per ragioni di tipo tecnico. È un bagaglio che servirà anche per il futuro e ti fa migliorare”.

Infine conclude: “Il prossimo mese e mezzo sarà decisivo, perché al di là delle sfide con Como ed Inter la Fiorentina dovrà necessariamente far punti. Il Como gioca in serenità, è forte, ha giocatori giovani, una rosa costruita bene. Dietro c'è Ramon, molto giovane, che conosco fin dal vivaio del Real, e a fianco a lui non a caso gioca Diego Carlos, calciatore di enorme esperienza e presenza. La Fiorentina comunque ha le qualità per andare a Como e fare la partita, non è che sia inferiore per valori".