Retroscena Gosens, quella richiesta della Fiorentina da più di venti milioni prima della dichiarazione di incedibilità
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Prima di affondare il colpo con Zalewski, l'Atalanta aveva provato a riportare a Bergamo, l'esterno sinistro della Fiorentina, Gosens.
La richiesta prima dell'incedibilità
A tal proposito, La Gazzetta dello Sport scrive stamani che il club viola, prima di dichiarare incedibile il giocatore, aveva ipotizzato una cifra superiore ai 20 milioni di euro per il suo cartellino.
Un'offerta bassa
Tutto questo a fronte di un'offerta nerazzurra che arrivava a 12 milioni.
