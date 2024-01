Ore calde per Kean: in mattinata contatto tra la Fiorentina e l'entourage del giocatore per approfondire il discorso. La situazione

Lo scarso rendimento della coppia Beltran-Nzola (sbilanciata molto di più dalla parte dell'angolano), hanno costretto la Fiorentina a guardarsi intorno anche per un possibile nuovo innesto nel reparto punte a gennaio. L'obiettivo nelle ultime ore sembra essere Moise Kean, classe 2000 della Juventus.

Contatti in mattinata con la Fiorentina

Come scrive goal.com, questa mattina c’è stato un contatto tra il club toscano di Commisso e l’entourage di Kean per entrare un po' più specifico nel discorso di un possibile affare sulla base del prestito. Una formula già chiesta dal Monza, che battaglia con i viola per l'attaccante italiano e che ha avuto contatti con la Juventus già ieri.

La Juventus non ha fretta

In casa bianconera non c'è fretta. Il club piemontese vuole valutare la miglior soluzione, pensando al bene del ragazzo e agli stessi interessi della società. Ragion per cui, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono in frequente contatto con l'entourage del giocatore.

Ma i bianconeri hanno una volontà precisa

Quello che è certo è che la Juventus difficilmente si priverà definitivamente del ragazzo e nel lungo termine ne vuole tutelare il valore. E, per questo motivo, occorre ragionare sapientemente sull'eventuale copertura dell'ingaggio per la seconda parte di stagione.