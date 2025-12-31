Il dossier Kean finisce sul tavolo di Paratici. Il centravanti viola attira attenzioni in Italia e all'estero

Non appena insediato alla Fiorentina, Fabio Paratici dovrà sicuramente affrontare anche quello che possiamo chiamare il ‘Dossier Kean’.

Che fare con lui?

Cosa fare con il centravanti viola? E' chiaro che alcuni suoi comportamenti non siano piaciuti ai tifosi viola ma anche a qualche compagno di squadra. Su tutte ovviamente la scenetta, brutta, del rigore conteso a Mandragora contro il Sassuolo, dal quale sarebbe poi scaturita una lite andata in scena negli spogliatoi. Ora Kean è al centro di altre polemiche per il permesso chiesto (ed ottenuto) a pochi giorni dalla delicata sfida contro la Cremonese.

Uomo-mercato, nonostante tutto

Nonostante tutto, l'ex Juventus era e resta anche un uomo-mercato, uno di quei giocatori che riesce ad attirare attenzioni, in Italia e all'estero.

In casa nostra, il Milan alla ricerca di attaccanti potrebbe bussare alla porta dei viola, anche se Fullkrug c'è già a rimpinguare la rosa in quel reparto.

In Inghilterra, il Fulham ha preso in considerazione l'ipotesi di un approccio per l'attaccante gigliato, ma l'allenatore Marco Silva ha un altro giocatore che preferisce maggiormente, ovvero Ricardo Pepi del PSV Eindhoven.

Se la Fiorentina facesse capire di essere pronta a privarsi del giocatore, siamo convinti che altri pretendenti potrebbero presentarsi in breve lasso di tempo.