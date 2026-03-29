Calamai: "Paratici e Sarri, sedetevi al tavolo e parlate del futuro della Fiorentina. Vanoli ha poche chance di rimanere"

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha parlato anche di Fiorentina e del futuro della panchina viola.

Le parole di Calamai

“Vanoli sta facendo un buon lavoro, ma la percentuale che possa restare in viola non sembra andare oltre il 20-25%. A questo punto, su chi punterà Paratici? Anni fa, l’attuale direttore viola si impose con decisione per portare Sarri alla Juventus, vincendo una vera e propria battaglia condotta con determinazione”.

Riconciliazione possibile?

“Tuttavia, i rapporti tra i due si incrinarono successivamente, anche a causa della gestione di Cristiano Ronaldo. Oggi viene spontaneo chiedersi: è possibile far sedere Paratici e Sarri allo stesso tavolo? Possono confrontarsi apertamente e superare le incomprensioni del passato? Perché Sarri rappresenterebbe il profilo ideale per aprire, insieme a Paratici, un nuovo e ambizioso ciclo viola”.