Brovarone: "Mastantuono è ancora all'inizio del suo percorso, è un predestinato ma serve restare cauti"

Questo pomeriggio l'intermediario di mercato e grande tifoso della Fiorentina Bernardo Brovarone, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare dell'attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono, che la notte scorsa si è messo in luce con la maglia della Nazionale Argentina.

“Io non conosco Mastantuono ma per tutto quello che sta lasciando a giro, intendo come segnali, si sta rivelando un ragazzo diverso dagli altri. E quando sei anche argentino sappiamo che a Firenze ci sono stati giocatori capaci di far trasudare amore a tutta la città e a tutti i suoi tifosi. Resterei molto cauto su tante cose, come ad esempio sul fatto che a Giugno andrà o meno via. Siamo all'inizio di un percorso stupendamente riconosciuto da questo ragazzo che si è ambientato benissimo, ma poi stiamo parlando di calcio e sicuramente serve qualcosa in piu. A Venezia ha dato un grande segnale e adesso dovrà confermarsi”.

“Mastantuono è ancora giovanissimo ma i segnali che ha dato sono da predestinato”

Ha anche aggiunto: “E' un ragazzo giovanissimo, e non possiamo far finta di nulla e di dimenticarcelo. E non dobbiamo dimenticarci quello che già ha fatto intravedere. In campo lui al River ha fatto cose incredibili, non tanto a livello numerico ma sopratutto a livello di giocate: ha fatto di capire di essere un vero e proprio predestinato. Poi ha scelto di passare al Real Madrid, che rappresenta un grande esame per chiunque: quando si passa ai Blancos o prendi in mano tutto oppure resti in quella realtà di campioni senza essere protagonista. Il compito di un giovane è spesso quello di imparare il più possibile, la società poi pensa a valorizzarti: ed è quello che stanno facendo con Mastantuono, ed in precedenza hanno fatto con Nico Paz”.

“Il Real è abituato ad operazioni del genere: non è impossibile che possa restare un altro anno a Firenze”

Ha commentato anche la possibile permanenza a Firenze: “In questi giorni ho sentito parlare della mancanza della possibilità di poter fare prestiti di un anno, ma chiaramente è una cosa che si può aggirare: basta che ua volta tornato a Madrid, si riproponga un altro prestito annuale. Allo stesso tempo sei ragazzo fa bene il Real, anche se non credo che poi andrà cosi, potrebbe anche pentirsi e trattenerlo. Molto comunque dipenderà da quella che sarà la volontà del ragazzo”.

“Il lato umano del ragazzo mi ha meravigliato: mi auguro che i giovani prendano spunto dai suoi comportamenti”

Ha poi concluso sottolineando un particolare aspetto: “Sono convinto che Mastantuono avrà una grande influenza sui giovani giocatori, che se sono furbi da lui potranno apprendere tanto. La sua forma di leggerezza, che si lega alla sua professione, è qualcosa di meraviglioso. Mi piacerebbe tantissimo conoscere i suoi genitori e la sua storia familiare: questo ragazzo rappresenta veramente un disegno di umanità stupendo. In Argentina queste situazioni accadono perchè la globalizzazione per certi aspetti non li sfiora nemmeno, sono un popolo storicamente abituati alla povertà e la storia di Maradona lo testimonia. Lui deve essere molto intelligente perchè alla sua età dare queste risposte sotto l'aspetto umano è qualcosa di meraviglioso: giocare a pallonate sulla spiaggia con dei bambini non è da tutto. Mi auguro che i suoi compagni, soprattutto i giovani, apprendano questo suo lato romantico, che sicuramente gli renderà la vita molto piu semplice".