Danti: "Convocato tavolo di lavoro per il Franchi il 20 gennaio. Vogliamo aumentare trasparenza e sicurezza sul cantiere"

Redazione /
Stadio Artemio Franchi Lavori
Foto: Fiorentinanews.com

Incontro, questa mattina, tra l'assessore al lavoro Dario Danti ed i rappresentanti dei sindacati per un approfondimento sul protocollo sicurezza, con riferimento all'applicazione del 'cantiere trasparente' allo stadio Franchi. "L'appuntamento - ha spiegato l'assessore - rientra all'interno del tavolo comunale sul lavoro che viene organizzato periodicamente con Cgil, Cisl e Uil".

Tavolo di lavoro per il Franchi: convocazione al 20 gennaio

"Abbiamo deciso di convocare per il 20 gennaio tutte le parti firmatarie del protocollo, che oltre a Comune sindacati sono impresa costruttrice, Cassa edile, Ance e Confapi - ha aggiunto Danti - per superare alcuni problemi tecnico-pratici e proseguire spediti nel processo di digitalizzazione del cantiere, elevando ulteriormente i già alti livelli di trasparenza, regolarità e sicurezza".

Aumento di vigilanza e informazioni sul cantiere

"Grazie ad un particolare software - ha concluso Danti - saremo in grado di mettere a disposizione degli organi ispettivi che vigilano nel cantieri del Franchi una modalità innovativa che permetterà di avere in tempo reale informazioni determinanti sulle presenze in cantiere"

