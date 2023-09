Corriere dello Sport-Stadio: Commisso carico

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “La linea viola”. Sottotitolo: “Sarà una Fiorentina “corretta” per l’Europa ”Vogliamo riprovarci". Sommario: “In Belgio tocca a Beltran, Arthur, Biraghi e Ranieri. Commisso carico: ”Faremo meglio dell’anno scorso".

A pagina 20 apertura per: “Fiorentina Si riparte per vincerla”. Ovvero: “Ricomincia in Belgio l’avventura dei viola in Conference League È il grande obiettivo stagionale”.

A pagina 21 parla Italiano: “Conosciamo i segreti del Genk”. E aggiunge: “Li abbiamo studiati: sono veloci e aggressivi, ma noi vogliamo arrivare il più avanti possibile”.

A pagina 22 sui portieri: “Tocca a Christensen ma Terracciano non sarà il secondo”. Alcuni pareri: “Zenga: ”Se in porta hai un big non cambi mai". Galli: “Era così una volta, ma ora è diverso”. In taglio basso infine c'è: “Duncan: ”Ho molte responsabilità È cominciata bene, non mi fermo".