Galli: "L'alternanza aiuta mentalmente il portiere. Un ruolo in cui si consumano il doppio delle energie mentali rispetto ai compagni"

Alternanza tra portieri alla Fiorentina? C'è anche chi difende questo schema portato avanti da Vincenzo Italiano. Si tratta dell'ex portiere e dirigente viola, Giovanni Galli, che al Corriere dello Sport-Stadio ha detto sì a questo, ma “a patto di garantirsi due elementi forti e molto vicini se non uguali per valore”.

E poi: “Ai miei tempi - dice l’ex numero uno tra le altre di Fiorentina, Milan e Napoli - c’erano un portiere titolare e uno di riserva. Da allora ad oggi il calcio è cambiato e l’importante è che l’allenatore sia chiaro da subito con tutti e che tutti tenga in considerazione. L’alternanza per me è una cosa naturale e aiuta anche mentalmente: il portiere consuma energie nervose che sono il doppio di quelle dei compagni”.