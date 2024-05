Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Club Brugge: “Una gioia immensa, dovevamo vincere in tutti i modi. Potevamo evitare il secondo gol subito, ma siamo contenti del risultato e ora dovremo dare tutto al ritorno. Dedico questo risultato ai tifosi che ci hanno sostenuto per tutti i novanta minuti, mi auguro di raggiungere un'altra finale”.

“Non si può prendere quel gol”

Poi ha aggiunto: “Sul 2-2 dobbiamo essere più svegli, non si può prendere un gol del genere e non capiterà più. Sappiamo che queste partite sono difficili, oggi ci hanno fatto gol con l'uomo in meno. Al ritorno servirà un approccio perfetto, loro hanno attaccanti molto forti”.