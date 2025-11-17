Con Vlahovic ancora in serio dubbio per la sfida contro la Fiorentina, un difensore juventino prova ad accelerare i tempi per esserci

Può sorridere Spalletti: in vista della sempre delicata sfida tra Fiorentina e Juventus, il tecnico toscano potrebbe ritrovare un difensore almeno per la lista dei convocati. Più complicata, invece, la gestione Vlahovic, col serbo che potrebbe essere risparmiato nella trasferta fiorentina.

Tenta il recupero

Per quanto riguarda le retrovie bianconere, invece, Kelly sta tentando di strappare una convocazione per sabato prossimo: il centrale inglese, reduce da uno stiramento al polpaccio, ha usato l'ultimo giorno libero a disposizione della rosa juventina per tornare ad allenarsi e accelerare così il processo di recupero.

La situazione in attacco

In attacco, invece, filtra pessimismo sulla presenza di Vlahovic a Firenze, con Spalletti che potrebbe decidere di concedergli ulteriore riposo essendo di rientro da un affaticamento. Con il canadese David che tornerà a disposizione solo giovedì, salgono vertiginosamente le quotazioni di Openda come punta titolare, supportato dai soliti Conceicao e Yildiz.