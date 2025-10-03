Viviano: "Guardate Farioli, ma di cosa parliamo? In Italia non c'è coraggio e non c'è progettualità"

L'allenatore Francesco Farioli, dopo l'esonero di Palladino, era stato cercato vagamente anche dalla Fiorentina. Il tecnico era venuto anche a Firenze, ma poi il club ha fatto scelte diverse virando su Stefano Pioli. Ora il toscano è imbattuto con il suo Porto, con il quale ottiene ottimi risultati.

Viviano difende Farioli: “In Italia non c'è coraggio”

Queste le parole dell'ex calciatore della Fiorentina Emiliano Viviano a TVPlay: “Quest'estate, in Italia, Farioli è stato cercato soltanto da Pisa e Cremonese. Ma di cosa parliamo? La verità è che in Italia non c'è coraggio e non c'è progettualità, questo è”.