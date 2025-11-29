E se Albert a Firenze fatica, una delle sorelle Gudmundsson spicca il volo in Islanda
La famiglia Gudmundsson è nata con il pallone tra i piedi. Tutti hanno seguito le orme del bisnonno Albert Sigurdur Gudmundsson, che in Islanda è una leggenda. E così anche le tre sorelle del calciatore viola sono giocatrici per il KR Reykjavik, squadra della capitale islandese.
Questione di famiglia
A inizio estate proprio Albert si era fatto fotografare in uno scatto familiare a margine di una partita delle tre sorelle. Adesso però una di loro potrebbe spiccare il volo.
Katla tra le giovani più promettenti
Se il numero 10 a Firenze fatica, la sorella Katla, attaccante, è stata infatti inserita nella lista delle migliori giovani emergenti del calcio femminile islandese. Una grande soddisfazione. E speriamo che il fratello… Prenda appunti!
