E se Albert a Firenze fatica, una delle sorelle Gudmundsson spicca il volo in Islanda

La famiglia Gudmundsson è nata con il pallone tra i piedi. Tutti hanno seguito le orme del bisnonno Albert Sigurdur Gudmundsson, che in Islanda è una leggenda. E così anche le tre sorelle del calciatore viola sono giocatrici per il KR Reykjavik, squadra della capitale islandese.

Questione di famiglia

A inizio estate proprio Albert si era fatto fotografare in uno scatto familiare a margine di una partita delle tre sorelle. Adesso però una di loro potrebbe spiccare il volo.

Katla tra le giovani più promettenti

Se il numero 10 a Firenze fatica, la sorella Katla, attaccante, è stata infatti inserita nella lista delle migliori giovani emergenti del calcio femminile islandese. Una grande soddisfazione. E speriamo che il fratello… Prenda appunti!