Notte europea per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il tecnico viola contro il Maccabi Haifa opta per il solito Terracciano in porta e una linea a quattro con tutti i titolari classici. Ci sono infatti Kayode a destra, Biraghi sulla sinistra; nel mezzo i soli centrali a disposizione Milenkovic e Ranieri.

In attacco c'è Nzola, a suo supporto Beltran

A centrocampo, visto l'ennesimo infortunio di Arthur, la spunta Mandragora, accanto a lui Duncan. In posizione più avanzata, dietro la punta per intendersi, Beltran, squalificato per la Roma. In attacco riposa Belotti, c'è Nzola; ai suoi lati Ikoné e Gonzalez. A seguire le FORMAZIONI UFFICIALI delle due squadre:

L'undici di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Ikoné; Nzola. All.: Italiano.

MACCABI HAIFA (4-3-3): Kaiuf; Kandil, Simic, Seck, Gershon; Cafumana, Mohamed, Cornud; Kinda, Pierrot, Khalaili. A disp.:. All.: Messay Dego.