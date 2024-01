Mina via? La Fiorentina sembra essere su un'altra strada...

Nel corso delle ultime ore sono uscite fuori anche delle voci di mercato riguardanti Yerry Mina. In Portogallo scrivono che il difensore della Fiorentina è nel mirino del Porto.

Fiorentina non propensa alla sua cessione

A differenza però di quanto emerso in terra lusitana, il club viola non sembra essere intenzionato a privarsi del centrale colombiano, preso in estate a parametro zero, al termine del suo contratto con l'Everton.

Sostituzione non facile…per i tempi

Anche perché se venisse venduto dovrebbe essere anche sostituito. Impresa non facile a non molti giorni dalla fine del mercato.