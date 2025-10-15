La Fiorentina e Adrian Mutu, un legame fortissimo: il club viola instaura una collaborazione con la sua Academy

Adrian Mutu è entrato molto velocemente nei cuori dei tifosi della Fiorentina, che infatti non lo hanno mai dimenticato. Il legame è rimasto forte, anche con il club, tanto che nasce una nuova partnership: quella tra il club viola e l'Academy dell'ex bomber rumeno.

Partnership tra la Fiorentina e l'Academy Adrian Mutu

Così il comunicato ufficiale: “ACF Fiorentina è lieta di annunciare la nascita della collaborazione con l’ Adrian Mutu Academy. Come ha spiegato la società legata all'ex campione che ha vestito la maglia della Fiorentina, questa affiliazione rappresenta un passo fondamentale nella missione dell’Academy di formare giovani calciatori di talento secondo i più alti standard europei”.

“Un passo fondamentale per l'Academy, nasce la collaborazione”

“Grazie a questo accordo, i ragazzi iscritti avranno accesso a metodologie di allenamento, programmi tecnici e valori sportivi condivisi con il Settore Giovanile viola. L’affiliazione prevede scambi di know-how tra gli staff tecnici e sessioni di formazione con allenatori italiani sia in Italia che in Romania. Con questa partnership, l’Adrian Mutu Academy e la Fiorentina rafforzano il proprio impegno nello sviluppo del calcio giovanile, puntando su professionalità, passione e futuro”.