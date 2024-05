L'appuntamento più importante della stagione è quello del 29 maggio prossimo (finale di Conference League), ma la Fiorentina si impegna anche in campionato.

“La squadra di Italiano non ha mollato”

“Che la squadra di Italiano non abbia mollato - scrive stamani su La Nazione il giornalista, Benedetto Ferrara - lo dice una formazione non così distante dalla migliore. Turnover sì, ma fino a un certo punto. Lo dice anche una prova di carattere davanti ai propri tifosi, lo pensa sicuramente un tecnico messo spesso (un po’ troppo spesso) sul banco degli imputati che vorrebbe lasciare solo bei ricordi. Insomma, pensiamo ad Atene ma teniamoci stretta una seconda possibilità”.

“Che bello un attaccante in doppia cifra”

Sul fatto che Gonzalez sia arrivato in doppia cifra per gol segnati, Ferrara chiosa: “Che bello ritrovare un attaccante in doppia cifra in campionato. Bravo Nico”.