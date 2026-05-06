Il futuro dell'ex viola Nico Gonzalez è in bilico. L'Atletico Madrid non lo riscatta: ritorno alla Juve?

Dopo la Fiorentina, Nico Gonzalez ha trascorso solo una stagione (tutt'altro che indimenticabile) con la maglia della Juventus. Così i bianconeri lo hanno subito girato in prestito all'Atletico Madrid, che potrebbe tenerlo a titolo definitivo con un diritto di riscatto che si aggira intorno ai 32 milioni di euro. Ma non succederà.

Gonzalez, l'Atletico non lo riscatterà

L'argentino ha finito la stagione a causa di un infortunio che lo vedrà stare ancora lontano dal campo, almeno fino a giugno. L'Atletico, dunque, non riscatterà Nico Gonzalez, che farà sicuramente ritorno alla Juve… ma per quanto?

Quale futuro per l'ex viola?

Come riporta Tuttomercatoweb.com, in realtà i Colchoneros sarebbero comunque interessati a trattenere l'ex Fiorentina. Tutto, però, è rimandato all'estate: si cercherà una trattativa per una cifra decisamente più bassa rispetto a quella pattuita con il diritto di riscatto. E la Juventus? Ascolterà le nuove offerte, ma tutto passerà prima dalla valutazione di Spalletti. Considerando il modulo, Gonzalez potrebbe anche fare comodo.