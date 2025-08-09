Nel suo pezzo per la rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara affronta il caso Beltran, in parallelo con quello di Lookman:

"Il caso Lookman è sicuramente la manfrina dell’estate. E non sorprende certo il fatto che l’Inter lo stia portando via all’Atalanta. Ma il fatto che l’attaccante nigeriano sia addirittura sparito dai radar ci fa capire che l’ultimo limite è stato decisamente sorpassato. E voi direte: ma questo cosa c’entra con la Fiorentina? Beh, la Fiorentina entra in gioco quando ripensiamo a vecchie storie fatte di certificati medici per evitare di presentarsi al ritiro. Era il passo precedente, quello prima della sparizione. Ricordate Bernardeschi? E Kalinic?

Almeno Beltran è un vero professionista. Se lui fosse andato al Flamengo la Fiorentina avrebbe risolto un bel po’ di problemi e preso subito un sostituto. Ma d’altra parte lui ha il diritto di rifiutare una destinazione non gradita. Il fatto che il giorno dopo per lui sia uscita una ipotesi Sassuolo non deve sorprendere. Voi tra la stazione mediopadana e la spiaggia di Rio cosa scegliereste? Nessun dubbio, vero? Evviva la nebbia. Pensaci bene Lucas, a meno che i tuoi procuratori non abbiano già un accordo col River, magari in prestito. Tanto sono quasi sempre loro a decidere".