Vlahovic trova finalmente casa, l'ex viola vicinissimo ad un club turco. Si riforma la coppia che ha fatto sognare Firenze?
Italiano chiama, Vlahovic risponde. Il serbo, dopo aver rotto con la Juventus, è pronto a ripartire dalla Turchia, dove incontrerà di nuovo un suo vecchio allenatore ai tempi di Firenze.
Offerta ricchissima
La proposta del Besiktas è in linea con le astronomiche richieste di Vlahovic: 10 milioni di euro netti a stagione, più un bonus alla firma. Un'offerta che l'attaccante svincolato sarebbe pronto ad accettare.
Vecchia coppia viola
A Istanbul Vlahovic troverebbe così un allenatore che conosce molto bene, Vincenzo Italiano. Nel club bianconero si riformerebbe quella coppia che, seppur per pochi mesi, ha trascinato la Fiorentina e fatto sognare Firenze.
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