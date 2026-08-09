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Vlahovic trova finalmente casa, l'ex viola vicinissimo ad un club turco. Si riforma la coppia che ha fatto sognare Firenze?

Redazione /
Dusan Vlahvovic
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Italiano chiama, Vlahovic risponde. Il serbo, dopo aver rotto con la Juventus, è pronto a ripartire dalla Turchia, dove incontrerà di nuovo un suo vecchio allenatore ai tempi di Firenze.

Offerta ricchissima

La proposta del Besiktas è in linea con le astronomiche richieste di Vlahovic: 10 milioni di euro netti a stagione, più un bonus alla firma. Un'offerta che l'attaccante svincolato sarebbe pronto ad accettare.

Vecchia coppia viola

A Istanbul Vlahovic troverebbe così un allenatore che conosce molto bene, Vincenzo Italiano. Nel club bianconero si riformerebbe quella coppia che, seppur per pochi mesi, ha trascinato la Fiorentina e fatto sognare Firenze. 

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