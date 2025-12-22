Opinionista fisso per Dazn, Alessandro Matri ha parlato del ritorno alla vittoria della Fiorentina e di quello in Italia di Paratici:

"Può essere l'inizio di qualcosa, aiutati dall'espulsione del portiere però intanto questa vittoria dà morale, è tornato al gol Kean che è l'attaccante chiave della Fiorentina e può fare la differenza anche ora. C'è da riconquistare anche la piazza ora.

Paratici? Credo sia già un grande innesto, il curriculum di Paratici non lo devo raccontare io. Sa dove mettere le mani, conosce i giocatori. Alla Fiorentina sta mancando la dimensione societaria, la lontananza del presidente, Goretti è alla prima esperienza in un club importante. L'arrivo di Paratici è un bel segnale societario, per coprire sia campo che società".