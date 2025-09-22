Conferme in casa Bosnia: due giocatori della Fiorentina ancora tra i convocati di Barbarez
La Bosnia Erzegovina sfiderà Cipro e Malta nelle gare di qualificazione ai Mondiali, rispettivamente il 9 e 12 ottobre prossimi, entrambe in trasferta.
Due convocati in casa viola
Il commissario tecnico gialloblu Sergej Barbarez ha chiamato ancora i due calciatori bosniaci della Fiorentina: il difensore classe 2007 Eman Kospo, fresco di passaggio dalla Svizzera alla nazionale balcanica, e il centravanti Edin Dzeko.
Il giovane e il ‘vecchio’
Per l'esperto Dzeko, protagonista nella scorsa tornata con la Bosnia due prove incolori tra Napoli e Como mentre il giovanissimo Kospo è attualmente impegnato con la Primavera viola, dopo l'esordio in Nazionale maggiore contro San Marino.
