Caressa: "Fiorentina non eccezionale a Udine, ma la continuità di risultati va premiata. Terracciano..."

Sul proprio profilo Instagram il commentatore di Sky Sport Fabio Caresssa ha stilato la sua top 11 della 5a giornata di Serie A, inserendo nella formazione ben 3 giocatori della Fiorentina assoluti protagonisti del match contro l'Udinese. Queste le sue parole e le sue scelte:

“In porta scelgo Terracciano, che è stato fondamentale a Udine con due parate decisive per la vittoria della Fiorentina. In difesa metto poi Martinez Quarta, anche lui decisivo e che continua a segnare, oltre a Bonaventura a centrocampo. Tre i giocatori della Fiorentina presenti, anche se la gara in Friuli non è stata eccezionale voglio premiare la continuità di risultato e di questi tre giocatori”.