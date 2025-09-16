Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini si è espresso sulla situazione della Fiorentina, reduce da una pesante sconfitta col Napoli al Franchi e ancora a secco di vittorie in campionato.

‘Fossi un tifoso viola, avrei voluto vedere più rabbia in campo’

“La partita della Fiorentina col Napoli mi ha impressionato in maniera negativa. Al di là del valore del Napoli, che ha giocato una partita perfetta con grinta e determinazione, da tifoso della squadra di casa vorrei vedere più rabbia, più generosità, più voglia in campo. La Fiorentina giocava tutta bellina, il Napoli andava dritto in porta… la Fiorentina giocava con apatia”.

‘Con Cagliari e Torino la Fiorentina…”

“È tutto riferibile a Pioli? Ha delle responsabilità, come normale che sia, un allenatore è responsabile dell’atteggiamento della squadra in campo, però da qui a dire che non sia l’uomo giusto per la Fiorentina, aspettiamo un attimo. Vero che col Napoli l’impressione è stata davvero negativa, ma a Cagliari la Fiorentina è stata a pochi secondi dalla vittoria e col Torino avrebbe meritato il successo”.