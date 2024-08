Il difensore croato Marin Pongracic è stato presentato martedì scorso come nuovo giocatore viola. Il classe ’97 ex Lecce ha parlato ai canali ufficiali gigliati della vittoria con la squadra pugliese lo scorso anno contro la Fiorentina, per poi spaziare sul suo inserimento in viola.

‘Un’emozione fortissima la vittoria contro la Fiorentina, eravamo sotto senza sapere come’

“La vittoria in rimonta contro la Fiorentina lo scorso anno? Contro le grandi squadre ho anche più motivazioni di mostrare le mie qualità. Con la Fiorentina poi per noi ci sono sempre state grandi motivazioni per tutta la squadra perché anche il direttore sportivo è venuto a dirci che non avremmo potuto fare male contro la squadra viola. Abbiamo poi fatto bene, giocando meglio della Fiorentina e meritando i 3 punti, anche se alla fine sembra che siamo stati fortunati. Nel primo tempo vincevamo 1-0, poi il pareggio di Mandragora, quindi un errore del nostro portiere e in 5 minuti ci siamo trovati sotto 2-1 senza sapere come. Poi è stata una partita molto emozionante e quando vinci a Lecce c’è una grandissima atmosfera, prima della partita nessuno si sarebbe aspettato di vincere contro la Fiorentina”.

‘Ikone grande giocatore, Brekalo mi sta facendo da babysitter’

“Quest’anno gioco con la Fiorentina e spero che vinciamo tutte e due le partite contro il Lecce. Il mio inserimento in viola procede molto bene, conosco bene Josip Brekalo da tanti anni, perchè abbiamo giocato insieme al Wolfsburg un anno e mezzo, e anche in Nazionale. A Wolfsburg stavamo anche vicini; per me è stato come un baby sitter in questi primi giorni qui, mi ha spiegato tutto. Poi anche Simone Ottaviani mi ha aiutato, in squadra tutti mi hanno accolto a braccia aperte, sono molto gentili, mi trovo bene e sono contentissimo. Ikone mi ha colpito più di tutti, ha più qualità di tutti gli altri, è calmo e intelligente nelle decisioni con la palla, nei primi 5 metri palla al piede è molto veloce. È un grande giocatore”.