Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la partita tra Fiorentina e Juventus su Calciomercato.com: tra i temi toccati, c'è anche quello del rigore prima assegnato e poi revocato ai bianconeri.

Sul rigore revocato

“L'episodio arbitrale? Per me il rigore andava confermato. Raramente ho visto un arbitro della capacità di Doveri piegarsi a un'imperfezione notata dal Var, perché anche se è Vlahovic a tirare per primo la maglia di Pablo Marì, poi il fallo si concretizza in area”.

Sulla partita

“Ad ogni modo, la prestazione della Juventus non è stata all'altezza di una sfida che almeno in teoria proponeva una squadra che punta a un posto in Champions League, se non a qualcosa di più, e un'altra in pieno panico e in zona retrocessione. Non si è vista la differenza tra Juventus e Fiorentina”.