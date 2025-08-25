Udinese e Verona non si fanno male: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Termina 1-1 tra Udinese ed Hellas Verona nel primo anticipo del lunedì di Serie A. Succede tutto nel secondo tempo: dopo il gol di Kristensen per i bianconeri al 53', al 73' è arrivato il pareggio ospite con Serdar sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al BluEnergy Stadium di Udine le due squadre si dividono la posta nel rispettivo esordio in campionato, con gli scaligeri che possono essere soddisfatti per aver strappato un punto da una trasferta ostica. Nel prossimo turno l'Udinese giocherà contro l'Inter, di scena stasera contro il Torino, mentre l'Hellas giocherà in casa della Lazio.
Finisce con la divisione della posta che fa felici gli oltre mille tifosi ospiti e lascia l'amaro in bocca a quelli bianconeri. Che da domani, per un attacco sembrato davvero abulico, potranno contare anche su bomber Buksa.
La NUOVA classifica
Napoli 3, Cremonese 3, Roma 3, Como 3, Juventus 3, Genoa 1, Lecce 1, Fiorentina 1, Cagliari 1, Pisa 1, Atalanta 1, Udinese 1, Verona 1, Bologna 0, Inter 0, Lazio 0, Milan 0, Parma 0, Torino 0, Sassuolo 0.