Buone notizie da Riyad: Nico Gonzalez torna ad allenarsi in gruppo. I prossimi step dell'argentino

La Fiorentina è scesa in campo per l'allenamento, nella giornata di vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Napoli. Come sappiamo Vincenzo Italiano ha deciso di convocare anche Dodò e Nico Gonzalez, finora out per infortunio.

Di nuovo in gruppo

La buona notizia, come riporta Lady Radio, è che durante la seduta odierna Nico Gonzalez è tornato ad allenarsi in gruppo. Dopo Dodò, dunque, Italiano riabbraccia anche l'argentino a poco più di un mese dalla lesione ai flessori rimediata contro il Ferencvaros in Conference League. Chiaramente la parola d'ordine è “cautela”, e infatti è abbastanza improbabile che i due scendano in campo nei prossimi giorni. Qualche chance in più per Nico, ma l'obiettivo è recuperarlo al cento per cento per il campionato e la corsa all'Europa.