Il Nizza indugia per Richardson e un'altra francese è pronta ad approfittarne

Sembrava procedere spedita la trattativa tra Fiorentina e Nizza per il ritorno in prestito di Amir Richardson nella sua città natale in Francia, ma poi tutto si è arenato.

Mercato in Francia

Per problemi interni e di mercato, il club di Ligue 1 non può chiudere al momento la trattativa e un altro club francese è pronto ad approfittare dello stallo.

Ecco chi è pronto ad approfittarne

Come riporta RMC Sport, il Brest sarebbe in trattativa con il giocatore e con la Fiorentina per chiudere il suo prestito. Richardson, come riporta la testata, non passerà al Nizza ed ha diverse pretendenti.