Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, ha commentato a Lady Radio le ultime vicende di casa Fiorentina, intervenendo su diversi temi.

Ottimismo

“I risultati di questo weekend sono stati ottimi in chiave salvezza per la Fiorentina. Ovviamente c’è più ottimismo anche in vista della sfida contro il Crystal Palace. Tuttavia, la prestazione è stata di grande sofferenza: ha giocato quasi solo il Verona. La Fiorentina ha fatto due tiri con Fagioli, mentre loro hanno creato molto di più, con tanti tiri in porta. Ma in questo momento va bene così. Credo che la salvezza sia ormai vicina, anche se è giusto mantenere cautela”.

Situazione psicologica

“Adesso la testa dei giocatori dovrebbe essere più libera, visto che il distacco dalla zona retrocessione è aumentato. In altre fasi della stagione, invece, la pressione si è fatta sentire, anche per via degli impegni prioritari in Serie A. La sfida col Palace non sembra nemmeno un “semplice” quarto di finale: è probabilmente l’avversario più forte affrontato dalla Fiorentina nelle ultime edizioni".

Sul futuro

“Sinceramente, non saprei cosa fare. Spetterà ai dirigenti capire perché questa rosa abbia vissuto una stagione così complicata. Se mi chiedessero un’opinione, non saprei davvero cosa rispondere. Intanto pensiamo a Londra, poi alla Lazio, quindi al ritorno col Crystal Palace, cercando nel frattempo di ottenere la salvezza. Vanoli? Meglio aspettare la fine della stagione. Anche a me non entusiasma particolarmente, però se dovesse centrare la salvezza e magari vincere la Conference League, non sarebbe affatto semplice dirgli “grazie e arrivederci”. Alla fine contano i risultati: e lui, in quel caso, li avrebbe portati”.