Canovi: "La Fiorentina rischia molto seriamente la retrocessione ma il pesce puzza sempre dalla testa"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Chiaro e conciso l'agente di mercato Dario Canovi che a Tmw ha parlato senza mezzi termini del rischio retrocessione della Fiorentina:
“La Fiorentina in difficoltà? Il pesce puzza sempre dalla testa. Credo che rischi molto seriamente la retrocessione. Così drastico? Per me sì. La situazione è delicata. Non si esce da una crisi con continue sconfitte e mi dispiace vedere i viola in questa posizione di classifica”.
