Niente Nazionale per Calò, Cassano: "Mancini ha chiamato Fagioli, non è né carne né pesce"

Archiviata l'ultima giornata di Serie A, adesso è il momento di lasciare spazio all'Italia che ha alle porte le sfide di Nations League contro Belgio e Francia. Come di consueto, le convocazioni del ct Roberto Mancini non hanno trovato il pieno consenso della critica e dei tifosi.

Fuori una delle rivelazioni della Serie A

Spicca, tra le altre, l'assenza di Giacomo Calò. Il centrocampista classe '97 sta facendo faville nello splendido Frosinone di Alvini, come confermano i suoi numeri: 5 gol e 1 assist nelle 12 partite stagionali. Rendimento che evidentemente non è bastato a fargli guadagnare l'azzurro.

Cassano ce l'ha con un viola (e non solo)

Questa scelta di Mancini è uno dei tanti argomenti trattati, come sempre senza peli sulla lingua, da Antonio Cassano nell'ultima puntata di Viva el Futbol. A detta dell'ex attaccante, poteva anche essere un giocare della Fiorentina a fare posto a Calò: "Io lo avrei chiamato: se tu hai davanti Xavi, Iniesta, Fabregas, Busquets... dico a Giacomo di stare a casa. Però stai dando opportunità a tanti ragazzi come a Fagioli che non è né carne, né pesce, Barella che sono tre-quattro anni che è in discesa libera, o Tonali sta facendo ridere al Tottenham... Io lo avrei chiamato per quello che mi sta dicendo il campo".