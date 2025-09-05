Si pensa al raddoppio dei posti disponibili nel settore ospiti del Franchi per la Serie A, ma preoccupa la sicurezza

Il Franchi è al centro del dibattito. Oltre all'approvazione della variante per i lavori di restyling, in questi giorni si deciderà anche sul possibile aumento dei posti nel settore ospiti per le gare di Serie A.

Raddoppio dei biglietti

In un vertice tra prefettura, questura, vigili del fuoco e autorità competenti si parlerà della possibilità di raddoppiare i tagliandi vendibili per il settore ospiti nelle gare di campionato, passando da 350 a 700 biglietti.

Preoccupa la sicurezza

C'è preoccupazione per la vicinanza della Curva Ferrovia, che ospita il tifo calcio viola. Lo scorso anno in campionato sono stati evitati scontri e disordini anche visti i pochi biglietti nel settore ospiti e le tante proteste delle tifoserie avversarie. In Conference, però, dove il limite minimo era a 1000 posti, la situazione è stata più critica, come contro il Real Betis. Ci sarà da discutere dunque anche di un rafforzamento dei reparti di sicurezza allo stadio.