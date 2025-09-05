​​
Si pensa al raddoppio dei posti disponibili nel settore ospiti del Franchi per la Serie A, ma preoccupa la sicurezza

Redazione /

Il Franchi è al centro del dibattito. Oltre all'approvazione della variante per i lavori di restyling, in questi giorni si deciderà anche sul possibile aumento dei posti nel settore ospiti per le gare di Serie A

Raddoppio dei biglietti

In un vertice tra prefettura, questura, vigili del fuoco e autorità competenti si parlerà della possibilità di raddoppiare i tagliandi vendibili per il settore ospiti nelle gare di campionato, passando da 350 a 700 biglietti. 

Preoccupa la sicurezza

C'è preoccupazione per la vicinanza della Curva Ferrovia, che ospita il tifo calcio viola. Lo scorso anno in campionato sono stati evitati scontri e disordini anche visti i pochi biglietti nel settore ospiti e le tante proteste delle tifoserie avversarie. In Conference, però, dove il limite minimo era a 1000 posti, la situazione è stata più critica, come contro il Real Betis. Ci sarà da discutere dunque anche di un rafforzamento dei reparti di sicurezza allo stadio. 

