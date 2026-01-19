L'ex portiere della Fiorentina e opinionista Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio di vari aspetti di casa viola.

Mercato

“Lo scambio Fabbian-Sohm? Entrambe le squadre avevano bisogno di un giocatore come quello che hanno preso. A livello economico ci guadagna il Bologna, perché Fabbian lo aveva pagato poco e farò plusvalenza. Ma ora è della Fiorentina, perché tanto ci salveremo e scatterà l'obbligo. Con Sohm i viola vanno a pari”.

La società

“Prima la morte di Commisso nessuno sapeva nulla. Ora tutti sanno tutto, ipotesi su ipotesi. Ma a noi cosa interessa chi viene o cosa succede? A noi deve interessare che la Fiorentina torni in Europa e arrivi tra le prima 6. Dissi che Paratici sarebbe venuto qui o con il ruolo di Barone o con la testa d'ariete di una nuova società per ipotizzare i motivi del suo arrivo. Ce lo diranno loro cosa succederà. I colloqui tra lui e Paratici degli ultimi giorni sono restroscenismo spicciolo. Non c'è rispetto".