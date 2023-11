Pasqual: "Gli errori di Parisi fanno parte della sua crescita, inizio positivo. Bonaventura in Nazionale solleva qualche dubbio, ma non sul giocatore"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Manuel Pasqual è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione in casa viola, a cominciare da Fabiano Parisi: “Ci sta l'imprecisione e l'errore, come successo contro il Bologna. Fa parte di un percorso di crescita, dove comunque vedo un giocatore in grande crescita. Inizio anno sicuramente positivo”.

Su Bonaventura: “Non sta facendo bene, di più. A vedere le sue ultime prestazioni, sta facendo la differenza per la Fiorentina, non solo per i numeri ma proprio per presenza in campo e incisività. Visto il suo momento, un giocatore con le sue caratteristiche morali e tecniche può fare del bene anche per la Nazionale. Convocazione? Solleva qualche dubbio solo per l'età, fa strano che nessuno di più giovane riesca a raggiungere questo livello di qualità”.

Sull'Italia, tra poco in campo contro la Macedonia: “Non si può sbagliare. Davanti c'è un percorso dove hai bisogno di una svolta, serve un riscatto”.