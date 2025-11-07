L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Non credo al fatto che la squadra rivolesse Palladino, è una notizia montata da qualche giornalista. Anche perché se così fosse, Palladino non si sarebbe dimesso. Inoltre è difficile, lo dico per esperienza, che la società vada dai calciatori a chiedere quale allenatore prendere. A me una volta a Genova lo chiesero, ma io non mi esposi perché avrei corso solo il rischio che la cosa mi si ritorcesse contro. Alcune cose nella gestione societaria non mi sono piaciute per niente, io li ho difesi spesso ma non mi sono piaciute le dimissioni di Pradè senza che nessuno l'abbia davvero spiegata, il silenzio stampa dopo il Lecce, il non farsi trovare pronti al momento dell'esonero di Pioli. La Fiorentina non retrocederà, però ha perso l'ennesimo anno".

“La condizione atletica non c'entra nulla”

Poi ha aggiunto: “Non sono d'accordo che le sconfitte vengano perché la squadra non corre. Ieri abbiamo perso perché eravamo messi male in campo. Il gol di ieri al 95esimo arriva perché c'è uno che salta da solo in area in mezzo a sei, cosa c'entra il discorso fisico? Da quando faccio l'opinionista, odio chi giustifica le sconfitte con la condizione fisica: se una squadra è messa bene in campo, la condizione conta il cinque per cento”.