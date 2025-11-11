Oltre ai numeri impietosi, ci si mettono anche le ammonizioni: due difensori della Fiorentina finiscono in diffida
Marin Pongracic. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Non arrivano buone notizie dal comunicato del Giudice Sportivo della Serie A, che ha deciso le sanzioni sull'undicesima gara di campionato. Per quanto riguarda la Fiorentina solo conferme sulle decisioni prese dall'arbitro nella gara contro il Genoa.
Due diffidati
Quarta ammonizione stagionale sia per Luca Ranieri che per Marin Pongracic, con entrambi i difensori centrali viola che finiscono in diffida. Al prossimo cartellino giallo scatterà la squalifica. Una pessima notizia che si va ad aggiungere ai già impietosi numeri sui gol subiti dalla Fiorentina.
Giallo anche a Vanoli
Ammonizioni, ma senza diffida, comminate anche a Dodo e a Paolo Vanoli, che si era infuriato con il guardalinee nel primo tempo del match di Marassi.
