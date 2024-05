Bastano 45 minuti in campo per far scatenare i tifosi dello United contro Amrabat: "Che torni alla Fiorentina, sembra vada al rallentatore"

Non serviva arrivare all'ultima giornata di Premier League per capire che la stagione di Amrabat in Inghilterra non è stata splendida. Anzi, tutt'altro… Il Manchester United sta chiudendo la stagione in campionato contro il Brighton di De Zerbi e, a fine primo tempo, la partita è ferma sullo 0-0.

Per il centrocampista arrivato in prestito dalla Fiorentina maglia da titolare, ma al 45esimo non ha brillato. I tifosi dello United sui social non si stanno riguardando dal criticarlo, con qualcuno che lo vuole vedere presto di ritorno a Firenze (cosa che accadrà) e chi sostiene si muova in slow-motion. Al 22esimo anche il cartellino giallo a macchiare una prima frazione non esaltante del marocchino.