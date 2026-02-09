Galli: "Paratici dovrebbe andare in panchina con Vanoli. Chi era fuori ha trasmesso ansia a chi era in campo"

L'ex portiere e opinionista della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato della pareggio della squadra di Vanoli contro il Torino e di Paratici.

La partita

“La Fiorentina continua a fare gli stessi errori. Vanoli e i suoi cambi? Io avrei messo un attaccante in più, no un difensore. La squadra viola non sa stare dietro, allora serve tenere il pallone lontano dalla nostra area”.

Su Paratici

“Credo che Paratici possa aiutare Vanoli anche sul piano tecnico. Ha giocato, ha fatto tutti i ruoli nelle società. Secondo me potrebbe andare anche in panchina. Non l'ha mai fatto? C'è sempre una prima volta. Anche solo per gestire chi è lì. Ieri erano tutti in piedi a fine partita. A volte questo dà carica, ma trasmette anche tanta ansia. Non vedevano l'ora che la partita finisse”.