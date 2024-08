Bucchioni: "La cessione di Nico Gonzalez è in salita. Domani torna in gruppo e giovedì potrebbe giocare in Conference League"

Il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Enzo Bucchioni ha aggiornato la situazione riguardo alla cessione di Nico Gonzalez. Al contrario di quanto aveva fatto emergere Sky Sport, Bucchioni sul proprio profilo X ha scritto di una trattativa per la cessione in salita, con l'argentino che potrebbe tornare a giocare in maglia viola.

Queste le sue parole: “La cessione di #NicoGonzalez è in salita. La Juventus è lontana dai 40 milioni richiesti. Da domani l’argentino torna in gruppo e potrebbe giocare in Conference League”.

L'argentino risulta essere stato inserito nella lista UEFA per la doppia sfida ai playoff di Conference League.