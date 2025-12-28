Non scappa l'Hellas, che cade rovinosamente a San Siro e rimane a +3 dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si apre con Milan-Hellas Verona questa domenica di Serie A: a San Siro i rossoneri si impongono per 3-0 e si riprendono la vetta della classifica.

La cronaca della partita

Fondamentalmente un monologo della squadra di Allegri, che anche senza poter contare su Leao trova un successo importante che riporta il Milan in testa. La partita si sblocca poco prima dell'intervallo: Rabiot spizza su calcio d'angolo e trova Pulisic che non sbaglia sottoporta. Raddoppio che poi arriva al rientro dagli spogliatoi: rigore che Nkunku conquista e trasforma, per il 2-0. Il 3-0 porta ancora la firma del francese, che è il più lesto a segnare su tap-in dopo un bel tiro di Modric infrantosi sul palo. Hellas che quindi non lascia la zona retrocessione e rimane a portata di tiro per la Fiorentina.

Non scappa l'Hellas

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 35, Inter 33, Juventus 32, Napoli 31, Roma 30, Como 27, Bologna 25, Lazio 24, Atalanta 22, Udinese 22, Sassuolo 21, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 17, Lecce, 16, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9.