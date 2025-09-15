Editoriale su sportitalia.com per Michele Criscitiello che nel mettere a confronto la partenza del campionato di Napoli e Inter, cita anche la vittoria partenopea sulla Fiorentina:

"La fotografia di quest’anno è chiara. L’Inter prende giocatori da Parma e Spezia, il Napoli li prende da City e United. Poi non sorprendiamoci se l’Inter perde in casa con l’Udinese, nel silenzio di San Siro, e il Napoli in 10 minuti chiude la pratica Firenze. D’altronde qualcuno, anni fa, fece scappare Conte da Milano".